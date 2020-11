La mañana de este miércoles, el diputado Bernardo Berger confirmó su renuncia a la militancia de Renovación Nacional, tras 25 años en el partido.

El parlamentario por la región de Los Ríos señaló a través de una carta que “al cabo de estos años, me he convencido, desgraciadamente, que las cosas no van a cambiar”.

La misiva, enviada al presidente del partido, Rafael Prohens, agregó que seguirá siendo parte de ChileVamos y que continuará compartiendo los principios de la centroderecha.

Junto con decir que durante sus 25 años en el partido cosechó “triunfos” en sus distintos cargos de elección pública, durante los últimos años observó un modus operandi en la región que terminó con la pérdida de “valiosos líderes”, quienes habrían terminado cansados “del hostigamiento, la persecución y las puertas en las narices”.

También señaló que la falta de liderazgo regional provocó que el partido se desconectara del Gobierno, sin opinión en grandes temas ciudadanos.

“Perdemos militantes, decepcionados ante las malas prácticas, el matonaje, las decisiones verticales de espalda a las bases. Son formas de actuación que se repiten a vista y paciencia del funcionamiento irregular, o derechamente la ausencia, de instancias internas de control y participación”, dijo Berger.

Respecto a las futuras elecciones, manifestó que “no tenemos nada”. “La política no es una aventura personal, menos un capricho. Es el resultado de un esfuerzo de equipo para poner a los mejores a disposición de un proyecto colectivo, bajo el convencimiento de buscar lo mejor para nuestra patria. Sin embargo, en mi región hace mucho tiempo eso no es así”, agregó.

Finalmente, sobre la renuncia indicó que se va “decepcionado de la falta absoluta de voluntad para remediar el rumbo de parte de quienes, con una deficiente conducción, nos han llevado al estado de cosas en que estamos hoy en Los Ríos”.

La carta completa del diputado Bernardo Berger está disponible a continuación: