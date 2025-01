Tras el fatal naufragio en Bahía Mansa, se dio a conocer que la Alcaldía de Mar de San Juan de la Costa no tiene embarcación ni equipos tecnológicos apropiados para un rescate. Ante eso, autoridades municipales exigen contar con equipamiento y funcionarios luego del hundimiento de la embarcación “Río Cholguaco” que dejó a 7 personas fallecidas.

Luego de la tragedia que enlutó a la región de Los Lagos, los alcaldes de las comunas afectadas por esta situación indicaron que exigirán a la Capitanía de Puerto de la región que se destine más personal y equipamiento.

Alcaldes exigen más funcionarios y equipamiento en Alcaldía de Mar

El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, enfatizó en la necesidad de que la Alcaldía de Mar cuente con lo mínimo, que es una embarcación para atender situaciones como la vivida el fin de semana.

“La autoridad marítima no cuenta con equipamiento, no tiene embarcación para poder desarrollar labores de fiscalización. No hay un sistema de telecomunicaciones que tenga los estándares para hacer seguimiento no solo de la actividad turística, sino también de la pesca artesanal”, precisó el jefe comuna.

Es por lo mismo que pidió un fortalecimiento de la presencia de la Policía Marítima en la provincia de Osorno.

Por su parte, el municipio de Río Negro emitió un comunicado donde señalan que seguirán promoviendo la actividad turística en la Caleta Cóndor, pero exigiendo los estándares de seguridad necesarios.

El alcalde Sebastián Cruzat afirmó que se trabajará coordinadamente con el municipio de San Juan de la Costa, toda vez que el destino Caleta Cóndor necesariamente pasa por Bahía Mansa.

El alcalde indicó que actualmente la fiscalización es precaria y poco fiable, por lo que se requiere contar con un mayor control en terreno.

Capitanía Puerto responsabiliza a patrón de embarcación por naufragio

Ante las consultas de Radio Bío Bío, por falta de fiscalización y el control tras el naufragio de la embarcación, que iba con sobrecarga de pasajeros, el gobernador marítimo de Puerto Montt, capitán de Navío, Mario Besoain, indicó que “por ley, son los patrones y capitanes de las naves los principales responsables en velar por la seguridad de los pasajeros y los tripulantes de las cargas que conduce”.

Sin entregar más detalles sobre las acciones realizadas por parte de la Capitanía de Puerto de Maullín, Besoain afirmó que “hay incumplimientos normativos que tienen que ser verificados, ratificados y son partes de las investigaciones administrativas que conduce el Ministerio Público”.

Es preciso indicar que por esta tragedia, que cobró la vida de Francisco Marileo Negrón, Nora Mera Coliguechun, Iris Marileo Mera, Rodrigo Naguil, Lucía Garnica, Cecilia Naguil y Mónica Hernández González, la Municipalidad de San Juan de la Costa decretó tres días de duelo comunal.

En tanto, el patrón de la embarcación, que según sobrevivientes fue el primero junto a su hija en abandonar la nave cuando se generó la emergencia, está con detención ampliada a la espera de su formalización que se realizará el jueves por cuasidelito de homicidio.