Quince funcionarios de la Municipalidad de Puerto Montt y once del Servicio de Salud Chiloé están siendo investigados por recibir licencias médicas de manera fraudulenta, en un caso que ha sido calificado como una de las estafas más grandes al Fisco. La causa por fraude de licencias médicas, que involucra también a médicos extranjeros que emitían estos documentos sin realizar exámenes previos, ha puesto en la mira a un total de 35 funcionarios en Puerto Montt. A pesar de las consultas, el Servicio de Salud Chiloé aún no ha entregado declaraciones sobre los once empleados públicos investigados en este escándalo.