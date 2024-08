Cerca de 3 mil clientes en la región de Los Lagos se mantienen sin suministro eléctrico debido al último temporal, según Saesa. La empresa informó sobre un trabajo reforzado para agilizar la reconexión y compensar a los afectados, incluyendo descuentos en la boleta por las horas sin energía y compensaciones por pérdidas en la cadena de frío de alimentos. Por su parte, Osorno y Puerto Octay son algunas de las zonas afectadas, con cientos de clientes sin suministro. Saesa también destacó la importancia de inscribirse como pacientes electrodependientes para recibir generadores en situaciones de corte prolongado. Asimismo, aclararon que la energía no utilizada no será cobrada a los clientes.

La empresa de electricidad Saesa cuantificó en a lo menos 3 mil clientes que se mantienen aún sin suministro eléctrico a causa de los efectos del último temporal, en la región de Los Lagos.

En ese sentido, confirmaron un trabajo reforzado con personal de otras compañías para agilizar la reconexión y compensaciones por perdidas a causa de la interrupción en la cadena de frío en los alimentos y el descuento en boleta por las horas o jornadas sin suministro.

La cifra corresponde al último balance, así lo indicó Luis Fuentes, jefe del Servicio de Atención al cliente de Saesa, describió las zonas que aún se mantienen sin energía eléctrica donde confirmó refuerzos a través de la empresa.

En ese contexto, Osorno mantiene aproximadamente 519 clientes sin suministro mientras que Puerto Octay mantiene cerca de 438 clientes sin suministro eléctrico, a estas se le suman otras comunas como San Pablo y Río Negro.

A su vez, tras ser consultado por quién responde ante alimentos que perdieron su cadena de frío por el prolongado corte, Fuentes dijo que hay varios canales de contactos resaltando la opción presencial o las líneas telefónicas dispuestas por Saesa y Luz Osorno.

En cuanto a los pacientes con electrodependencia, desde la empresa hicieron el llamado a inscribirse con esta condición para que cuando estas situaciones ocurran, se les gestione la entrega de un generador eléctrico que permita continuar con su calidad de vida.

Además, el jefe de Servicio de Atención al cliente de Saesa -tras ser consultado sobre cobros que podrían verse reflejados en la boleta-, dijo que “energía que no se usa, energía que no se paga“, ya que si el cliente no hizo uso de esta, esa no se va a cobrar.