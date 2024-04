Un 94% de adhesión tuvo el paro de la Confusam en su primera jornada en la Región de Los Lagos, siendo el incentivo al retiro y el pago de bonificaciones los temas más sentidos por el gremio local.

Con batucada, banderas y lienzos marcharon por las calles de Puerto Montt los trabajadores de la salud municipalizada.

Esto, en la primera de dos jornadas de paro nacional, que en la zona alcanzó un 94% de adhesión.

El dirigente regional del gremio, Jury Nova, insistió en que el Ministerio de Salud no ha cumplido sus compromisos, apuntando a dos demandas como las más sentidas a la realidad de Los Lagos.

Consultado por Radio Bío Bío en la zona, respecto de la situación de los pacientes que, esperando por meses no pudieron acceder a sus horas programadas, el dirigente explicó que en general no se estaban dando horas para los días de movilización.

Sin embargo, se comprometió a que si un usuario se vio perjudicado, tendrá prioridad para reagendar su atención.

Hoy jueves se cumplirá la segunda jornada de paro, manteniendo los turnos éticos para atender urgencias, además de los operativos de vacunación.

No obstante, si no hay una respuesta positiva a sus demandas, desde la Confusam no descartan que este tipo de medidas de presión se hagan más recurrentes, ante la necesidad de mejoras laborales que esperan hace años los trabajadores de la atención primaria.