Unos 30 vecinos de Llaguepe protestaron frente a la Municipalidad de Cochamó solicitado la reparación urgente de la posta, la cual está cerrada hace cuatro meses.

La manifestación coincidió con el desarrollo de una reunión del Concejo Municipal para exponer el malestar de los pobladores, quienes no pueden recibir atención en salud debido al deplorable estado de su posta.

Esta grave carencia los obliga a trasladarse unos 25 kilómetros entre Llaguepe y el Cesfam de Puelo implicando gasto en recursos y tiempo.

Wladimir Arjel, presidente de la Junta de Vecinos, fundamentó las razones de la protesta.

“Estamos protestando hoy día por el tema de nuestra posta de salud rural de Lleguepe, que está en muy malas condiciones. La verdad es que no tenemos funcionario estable, no tenemos personal de aseo y no tenemos fosa séptica, no está conectada el agua potable. Tenemos problemas con electricidad, calefacción y no habíamos tenido soluciones por parte de la municipalidad. Lo estamos pidiendo desde el año 2018 que se pueda reponer la posta o repararla, del cual no hemos tenido respuesta. Lo que sí hoy día nos cansamos”, relató el presidente de la Junta de Vecinos.

Arjel dijo que luego de ser recibida la directiva por el Concejo Municipal, se asumió el compromiso de enviar a un equipo técnico la próxima semana para evaluar el estado de la posta de Llaguepe y proceder a su reparación para su reapertura.

“Se puso en tabla que el día lunes habrá un profesional de Cesfam a la visita a la posta de salud de Lleguepe para evaluar las condiciones en que está y se comprometieron a comprar toda la lista de material que nosotros le trajimos para que nosotros los mismos vecinos pongamos la mano de obra y la podamos reparar”, añadió Arjel.

La posta de Llaguepe fue construida por los propios vecinos hace unos 25 años sin contar hasta el momento con la más mínima mantención.

Su encargado no está trabajando por las fallas estructurales y por no contar con los insumos básicos para atender a los usuarios de esta localidad.