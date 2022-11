Una vecina de Curaco de Vélez, en Chiloé, denunció que está desesperada porque una familia de coipos hizo su nido debajo de su casa.

Natalia Oyarzún, de 88 años, está complicada con una familia de coipos que llegó a vivir bajo el piso de su casa. Primero fue una coipa, luego salió y regresó siete coipos que están destruyendo la casa.

La mujer dijo que tiene miedo que estos animales ingresen dentro de su casa porque ella siente cómo están haciendo hoyos en el piso de su cocina.

“Estoy desesperada porque no me dejan dormir por la noche. Me da miedo que entren en mi cocina y no vea. Tenía que venir la Municipalidad a solucionar el problema y no han venido”, comentó.

Desde el SAG el director regional subrogante, Cristián Andrade dijo que ellos recibieron la denuncia y que enviaron a funcionarios de la oficina de Castro.

“Funcionarios acudieron a terreno (…) se percató que existen un patio trasero sin cercos perimetrales, lo cual permite el ingreso del coipo y de sus crías. Se dieron a conocer los pasos a seguir, lo cual consiste en la instalación de barreras físicas”.

Los coipos son mamíferos y es el roedor de mayor tamaño en Chile. Habita en lagunas, ríos, lagos, esteros y humedales con presencia de totora. Se alimenta de gramíneas y arbustos. Se caracteriza por construir refugios subterráneos para protección y crianza, camadas de 1 a 13 crías.