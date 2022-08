Un confuso incidente afectó a un hombre en Puerto Montt, en la región de Los Lagos, que perdió todo el dinero de su finiquito porque la encargada de la custodia del Supermercado OHiggins le entregó su mochila a otra persona.

En el centro comercial reconocen el error, pero plantean que la víctima “tiró” la mochila y entró rápidamente al supermercado y que el hecho se encuentra registrado en las cámaras.

“Seguramente andaba muy apurado, porque prácticamente dejó la mochila en el mesón e ingresó al locatario y la señora no se percató de quién era la mochila y eso está todo registrado en las grabaciones. Entonces a él se le mostraron las grabaciones, pero él se ofuscó y exigía que le teníamos que devolverle el dinero (…)”, detalló.

Juan Carlos indicó que el local comercial lo culpo de la situación y que no se harán responsables del hecho.

“Dijo que ellos no se hacían responsables y me echaron la culpa a mí y la mochila quedó en la custodia y la señora se equivocó y se las entregó a otra persona. Entonces, lo que yo quiero es que se haga justicia y que me entreguen mi mochila y me entreguen mi plata, porque yo soy una persona pobre, yo vivo de eso de mi finiquito”, aseguró el afectado.

Cabe precisar que la Policía de Investigaciones (PDI) se llevó el registro de las cámaras para ver si identificaban a la otra persona que se llevó el bolso ajeno, ahora, denuncia mediante, deberá ser el Sernac quien dirima esta situación.