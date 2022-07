Apoderados del liceo de niñas de Puerto Montt solicitan que se reubiquen a las familias de la toma de Pelluco, que permanecen en su internado, por la integridad de las alumnas que utilizan ese espacio.

Por medio de una carta a la que tuvo acceso Radio Bío Bío, los padres exigen que en una semana se traslade a estas personas, pues aseguran que es un peligro para la comunidad educativa que circulen personas externas en el establecimiento.

Cabe recordar que las familias fueron trasladadas a diferentes refugios producto de la remoción en masa que se registró el pasado cuatro de julio en el cerro de la avenida Juan Soler Mandfredini.

Si bien indicaron que solidarizan con la compleja situación que viven las personas que habitaron en la toma de Pelluco, afirman que hay mejores lugares donde podrían estar “sin intervenir el proceso educativo” de las niñas.

El vicepresidente del Centro General de Padres, Luis Comicheo, afirmó que en una ocasión los funcionarios del Liceo debieron llamar a Carabineros por una riña.

Consultado al DAEM por la solicitud levantada, la directora, María Luisa Rivera, afirmó que las estudiantes no tienen contacto con el albergue.

“Son dos dependencias autónomas, las niñas no tienen por qué, las estudiantes no tienen por qué estar en contacto con las 30 personas que están ahí (…) La gran mayoría son mujeres extranjeras que no han podido conseguir arriendo para poder irse de los albergues que hemos puesto a disposición de estas familias”, explicó Rivera.

La directora Rivera, además, afirmó que el albergue no está en uso por los arreglos que necesitaba la calefacción del lugar.

