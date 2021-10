Nuevamente los conductores del DAEM de Puerto Montt se manifestaron la mañana de este lunes. El motivo: el no pago de horas extras. A fines de septiembre se comprometieron a pagarles todas sus remuneraciones este 15 de octubre, pero tres días pasada la fecha, todavía siguen esperando. Por lo mismo, ahora volvieron a paralizar sus funciones, lo que afecta posiblemente a 500 niños de zonas rurales que no fueron trasladados al colegio.

Conductores del transporte escolar del DAEM de Puerto Montt no salieron a trabajar por el no pago de horas extras. La Municipalidad asumió un compromiso hace dos semanas, pero hasta la fecha, todavía no cumplen.

Se estima que entre 300 a 500 niños se ven afectados, ya que no serán pasados a buscar a su áreas rurales para llegar al colegio.

La movilización inició cerca de las 7:00 am de este lunes. El motivo: 9 trabajadores afectados por el no pago de horas extras.

Patricio Arias es vocero de los conductores, y además, uno de los afectados. Declaró que no cumplieron con el acuerdo de pagarles este 15 de octubre.

“Esto se debe a que realizamos unos recorridos a los funcionarios del hospital. Como todas la veces anteriores, no hay ninguna justificación. No se sabe nada”, manifestó.

Según lo expresado por Arias, posiblemente la movilización continuará hasta que les entreguen una respuesta concreta.

El pago de las horas extras no pagadas se deben al traslado de funcionaros de la salud en la parte más crítica de la pandemia y que se extendió trasladando a los trabajadores hasta cercanías de sus domicilios.

“El compromiso del DAEM”

El 30 de septiembre los conductores de la Unidad de Transportes del Departamento de Administración de Educación Municipal también paralizaron sus funciones.

En ese entonces, desde el DAEM se comprometieron a pagarles sus remuneraciones el 15 de octubre, es decir, hace tres días atrás.

“Ellos han presentado sus situaciones y yo he explicado que estamos avocados a respetar los acuerdos que hemos tenido, es por eso que vamos a firmar un documento de acuerdo en el que me comprometí a que ellos tendrán sus remuneraciones ahora el 15 de octubre”, indicó el jefe del Dame, Luis de los Ríos.