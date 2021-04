La disponibilidad de camas en el hospital de Castro, región de Los Lagos, se mantiene al límite, por lo que cuatro pacientes tuvieron que ser derivados a Puerto Montt.

El complejo panorama lo atraviesa el principal centro asistencial de Chiloé, ya que en los últimos días, la pandemia no ha dado tregua y las camas críticas al interior del Hospital Dr. Augusto Riffart alcanzaron el máximo nivel de ocupación, contando con sólo dos cupos en UCI y ninguno en UTI.

Por su parte, el jefe de la Atención Cerrada del recinto, Manuel García, señaló que “la gente no está respetando las medidas, no se está cuidando, no se está guardando, anda muy aglomerada, anda mucho tráfico”.

“Hoy día una cama crítica es muy valiosa para nosotros, puede significar la vida o la muerte de un paciente, por lo tanto las cosas que podemos evitar hay que tratar de evitarlas”, afirmó.

Debido a la situación, el profesional informó que en las últimas horas cuatro pacientes covid-19 fueron trasladados hasta Puerto Montt como medida preventiva, ya que el fin de semana se ven sometidos a una mayor demanda.

Hasta este jueves el hospital castreño tenía 34 pacientes contagiados con coronavirus en las unidades de cuidados y tratamientos intensivos.