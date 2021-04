Con 80% de daños terminó una escuela de Alerce, en la región de Los Lagos, debido a un incendio que se habría originado por la inflamación de una chimenea.

La situación ocurrió en las cercanías de la avenida Los Alerces, hasta donde se movilizaron 50 voluntarios de Bomberos para contener las llamas.

El hecho afectó a la escuela Los Colonos, que tiene más de 5 décadas de existencia, y que contaba con estructura de madera con tejuelas de alerce, lo que aceleró el efecto del fuego.

El encargado de la escuela, Mauricio Cáceres, dijo que el siniestro se habría originado en una salamandra.

El capitán de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt, Juvenal Casanova, comentó que no hubo lesionados y que la mayor dificultad en la contención fue el entretecho del inmueble, ya que ahí guardaban libros sin uso.

Norma Martínez, ex alumna y ex apoderada del establecimiento, expresó que pidieron a las autoridades mejorar la escuela, lo que no se alcanzó a concretar.

Las causas que originaron el incendio son investigadas por personal técnico de Bomberos y la afectación se cifró en un 80%.