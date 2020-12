Luego que el pasado viernes en la entrega de información de casos nuevos se detectará una diferencia de más de 100 contagios que no estaban siendo comunicados a la población, el seremi de Salud en la región de Los Lagos explicó que el problema recayó en que el estadista, por temas personales, no se encontraba realizando la labor.

Lo anterior en respuesta a los hechos ocurridos el 25 de diciembre, cuando desde la cartera de Salud en la región se informaba de 174 nuevos casos detectados, mientras que el nivel central del Ministerio de Salud daba cuenta de 276 casos detectados, exponiendo una diferencia de más de un centenar de contagios menos en el listado.

En ese sentido, el seremi de Salud en Los Lagos, Alejandro Caroca, explicó que el tratamiento de los datos es complejo, toda vez que la plataforma requiere de un amplio conocimiento, por lo que se excusó de la problemática sucedida.

“Los que tenemos que solicitar las excusas del caso desde la Seremi de Salud, se gatilló única y exclusivamente de que (…) el manejo de la información es tremendamente complejo. Hay que bajar una base de datos que se demora alrededor de 3 o 4 horas, y después hay que procesar los datos, hay un estadístico, lo ha estado haciendo durante todo este tiempo, al cual le sacamos el sombrero porque termina de hacer este trabajo todos los días alrededor de las 2, 3 de la mañana y ahí nos envía la información para que nosotros lo podamos reportar al otro día temprano”, sostuvo.

Eso sí, confirmó que la persona a cargo de la entrega de información ese día, por temas personales, no se encontraba en funciones, una instancia que además culminó en reuniones con el personal para evitar repetir este tipo de problemas con la información.

“Ese día en particular hubo un problema. Él estaba, por motivos personales, fuera de acá y no logramos obtener la información a tiempo, por lo complejo que es. Así que las excusas del caso. No ocurrió en los siguientes días y para tranquilidad del público, el día de hoy tuvimos una amplia reunión con toda la gente de epidemiología, estadísticos. Se sumó nueva gente también porque este también porque este es un tema que es muy delicado y complejo”, aseguró.

Finalmente desde el departamento de Epidemiología explicaron que la diferencia de datos que se expuso el 25 de diciembre no afecta el trabajo de contención territorial para controlar la pandemia, toda vez que los números sí son entregados a las oficinas provinciales.