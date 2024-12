Locatarios y residentes de Pucón atribuyeron al crimen organizado el “terrible” doble homicidio ocurrido la noche del domingo en la reconocida comuna turística de la región de La Araucanía, y que dejó a una tercera persona herida de gravedad.

Tras las diligencias respectivas, el Servicio Médico Legal (SML) de Temuco identificó a las dos personas asesinadas en el sector La Toma de la población Los Arrayanes de la mencionada comuna.

Según información recopilada por Radio Bío Bío, las víctimas fueron identificadas como José Alfredo Pinto Pinto (de 38 años) y Ángelo Uribe Muñoz, de 26.

En tanto el herido, identificado como Cristian Lange Bruna, de 44 años, quien permanece internado en Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco con lesiones graves.

El fiscal Jorge Calderara entregó antecedentes sobre este hecho que se registró pasadas las 23:00 horas del domingo, detallando que al menos tres encapuchados armados irrumpieron en el inmueble donde fueron asesinadas las dos personas.

Este doble crimen también golpeó a quienes viven del turismo en esta zona. Jesica Fernández, presidenta de la Asociación de Emprendedores Turísticos (ASETUR) de Pucón, dijo que esto tiene ribetes de crimen organizado que se vive en el país.

“Pucón es un lugar absolutamente seguro. Estas acciones obedecen al crimen organizado que se extiende a nivel nacional”, aseveró.

Vecinos acusan inacción de autoridades: “Se sabía que sucedería”

El asesinado de estas dos personas también caló hondo en los vecinos del sector Los Arrayanes. Una residente del lugar, quien pidió reserva de su identidad por temor a represalias, dijo que ya habían pedido el desalojo de ese lugar, pero que no fueron escuchados por las autoridades.

“Ahora queda el lamento, porque todo esto se sabía que en algún momento iba a suceder. Esto fue alertado por los dirigentes, que no fueron escuchados. Se entrevistaron con el alcalde para saber si podían hacer el desalojo, pero no llegó a buen puerto. Hay mucho miedo, mucho temor, está horrible, ya no es Navidad, es terrible”, sostuvo.

En este caso está trabajando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes junto al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) han realizado una serie de peritajes para dar con los encapuchados armados, donde las dos hipótesis que son indagadas por la policía dicen relación con un ajuste de cuentas entre bandas rivales y el sicariato.

En este caso será clave el testimonio que podría prestar el único sobreviviente de este hecho, quien se mantiene en riesgo vital en el Hospital Regional de Temuco.