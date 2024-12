El alcalde de Temuco, Roberto Neira, se pronunció ante la investigación desformalizada en su contra por delito de violación, mostrando su disposición a colaborar con el Ministerio Público y reiterando que no tiene nada que ocultar. A través de una carta compartida en redes sociales, Neira expresó su sorpresa al conocer la acusación por la prensa y afirmó haber instruido a su abogado para ponerse a disposición de la justicia y esclarecer los hechos. A pesar de atravesar un momento difícil, el jefe comunal aseguró que seguirá cumpliendo con sus funciones y colaborará con la investigación, sin realizar más declaraciones hasta que la justicia se pronuncie.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, se refirió a la investigación desformalizada en su contra por delito de violación. A través de un escrito, mostró su intención de ponerse a disposición del Ministerio Público y aseguró que no tiene nada que esconder.

La autoridad rompió el silencio a través de sus redes sociales, donde publicó una carta dirigida a sus amigos y vecinos de la capital de La Araucanía, tras enterarse “por la prensa” de la grave acusación.

El ex militante del PPD aseguró que instruyó a su abogado particular para que se comunique con el Ministerio Público y así ponerse a disposición en lo que sea necesario, ya que según aseguró, no tiene nada que esconder. Afirmó que es importante aclarar cuando antes los “supuestos hechos”.

Así, reconoció que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, explicando que su licencia médica se debe a una situación familiar “previa al conocimiento de estos hechos”.

El jefe comunal afirmó que no dejará de lago sus funciones y que va a colaborar con la justicia “en lo que sea necesario” y confiando en la comprensión de las personas. “Sé que entenderán que no me referiré más a esta investigación hasta que la justicia se pronuncie”, dijo.