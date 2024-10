Un informe policial al que tuvo acceso Radio Bío Bío en Temuco confirmó que el ahora candidato a la reelección de alcalde por Temuco, Roberto Neira Aburto, sostuvo una reunión en su casa con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul. El jefe comunal aseguró que se trató de un encuentro breve y fortuito.

Lo anterior ocurrió a las 18:00 horas del 5 de julio de 2021, cuando Neira recibió al comunero en su domicilio, que entonces estaba ubicado en calle Preston, en la capital regional de La Araucanía.

En una entrevista realizada el viernes en La Radio, el candidato a la reelección por Temuco dijo que había sido un encuentro casi fortuito que duró unos minutos.

“Él (Llaitul) en ese instante no había sido buscado por la justicia, entonces a mí se me ha tratado de poner una chapa y realmente me sorprende que a cuatro años de estas circunstancias hoy día afloran de nuevo”, indicó.

En el documento se precisa que Llaitul llegó al domicilio de Neira en compañía de Mauricio Vergara Montecinos, quien es consejero de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuches de La Araucanía (AMCAM). Todos estuvieron reunidos por cerca de 3 horas y media en el inmueble.

Esta información se conoce luego que hace unas semanas el Ministerio Público de La Araucanía confirmó que lleva una investigación por lavado de activos y fraude al fisco tras conocer un audio donde se menciona que Roberto Neira Aburto había financiado su campaña de su primer periodo con dineros de la CAM y de los comerciantes chinos.

Hay que precisar que el líder de la CAM cumple una condena de 23 años de presidio por diversos delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado en la cárcel El Manzano de Concepción.