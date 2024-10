Consejeros regionales criticaron las querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado en el Caso Convenios, calificándolas como un daño a la imagen del Gobierno Regional de La Araucanía. La Fiscalía investiga millonarios traspasos a fundaciones, formalizando y dictando prisión preventiva para personas involucradas, como la ex jefa de la División de Fomento e Industria y el ex jefe de gabinete del gobernador. La investigación también alcanza a otras personas que trabajan o han trabajado en el Gobierno Regional, generando preocupación entre algunos, como la core y gobernadora subrogante Genoveva Sepúlveda.

Un daño a la imagen del Gobierno Regional, así calificaron consejeros regionales las querellas que ha presentado el Consejo de Defensa del Estado en contra de varios funcionarios por el Caso Convenios.

Los millonarios traspasos a distintas fundaciones son indagados por la Fiscalía que ya logró la formalización y prisión preventiva para dos personas que formaron parte de la institución, la ex jefa de la División de Fomento e Industria, Susan Alarcón, además de Juan Pablo Leonelli, ex jefe de gabinete del gobernador.

A ellos se suman una persona desvinculada y otras 6 personas que —actualmente— trabajan en el Gobierno Regional de La Araucanía. Una situación que inquieta y que algunos ven con preocupación.

Es el caso de la core y gobernadora subrogante, Genoveva Sepúlveda, señalando que las investigaciones dañan la imagen de la institución pública.

“Cualquier situación que tenga que ver con acusaciones, investigaciones que está haciendo el Ministerio Público, afecta la imagen como Gobierno Regional. A mí personalmente me gustaría que esto no estuviese pasando”, manifestó.

El consejero regional del Partido Republicano, Cristian Neira, dijo que esta situación daña las confianzas en el Gobierno Regional.

En la arista “manicure” del caso Convenios, el Consejo de Defensa del Estado presentó querellas contra distintas personas, de las cuales 9 mantienen o mantuvieron algún vínculo con el Gobierno Regional.

Entre los que siguen prestando labores está la jefa de la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader), Camila Poff, además tres profesionales que forman parte de la misma área: Cristianne Siebert, Claudia Macaya y Lucila Loaiza.

También el jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Luis Loyola, y el jefe de la División de Desarrollo Social y Humano, Ítalo Flores.

Mientras que entre los que dejaron de formar parte del Gobierno Regional está la ex jefa de la División de Fomento e Industria, Susan Alarcón, el ex jefe de gabinete del gobernador, Juan Pablo Leonelli, como también el ex jefe de la División de Administración y Finanzas, Iván Soriano.