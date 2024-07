Para el 8 de agosto próximo se reagendó la audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva de un profesor de canotaje de Nueva Imperial, en la región de La Araucanía.

Cabe recordar que el hombre se encuentra en calidad de imputado desde enero de este año, por abuso sexual infantil reiterado respecto de una víctima y por abuso sexual de una segunda niña.

La audiencia, estaba agendada para este martes en el Juzgado de Garantía de Nueva Imperial. Sin embargo, no pudo desarrollarse al no asistir el abogado defensor particular del imputado.

Así lo confirmó a La Radio, la abogada Catalina Castillo, querellante en representación de las dos víctimas hasta ahora incorporadas en la causa.

Sin perjuicio de lo anterior, se habilitó una segunda audiencia para el 21 de agosto próximo. En ella, el Ministerio Público precisará los cargos en contra del imputado respecto de una de las víctimas. Además, se le imputará el delito de violación a menor de edad.

El profesional se desempeñaba en el programa “Promesas Chile” del Instituto Nacional del Deporte y habría cometido los delitos en 2022, en contra de niñas de 11 y 13 años.