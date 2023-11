La Policía de Investigaciones fue instruida por el Gobierno a activar la solicitud de orden internacional de captura del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien está prófugo tras ser formalizado por abuso sexual, violación e inducción al aborto.

Lo anterior, fue confirmado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, durante una exposición efectuada este lunes en la Cámara Baja, según informó T13.

“Instruimos a la PDI para que su búsqueda tenga prioridad y se eche a andar la solicitud de una orden internacional de captura ante la eventualidad de que esta persona haya salido del país”, señaló Tohá sobre el alcalde de Renaico.

En ese sentido, la secretaria de Estado agregó que “respecto a la militancia del señor Reinao, no la conozco y no me interesa”.

“Donde quiera que milite se le va a perseguir y ninguna persona que abuse de las mujeres o que emprenda acciones violentas se considera cercana a nuestro sector, sino contraria a los principios y programas que llevamos adelante”, enfatizó.

Cabe recordar que Reinao está prófugo desde el pasado viernes, jornada en la que se decretó prisión preventiva en su contra.

Durante la formalización de cargos, se precisó que los ilícitos habrían sido cometidos entre 2006 y 2020.

Luego de decretarse la cautelar contra el alcalde de Renaico, se determinó un plazo de cuatro meses para la investigación.