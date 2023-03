El Gobierno presentará acciones legales en contra de los responsables del ataque incendiario a una piscicultura en Vilcún, en la región de La Araucanía.

Parlamentarios por la zona criticaron al Ejecutivo. Señalan que no existe una política clara para frenar la violencia en La Araucanía.

El delegado presidencial, José Montalva, aseguró que utilizarán todas las herramientas que la ley permite y que esperan dar con los responsables del ataque incendiario en las dependencias de la compañía Dalcahue, en la localidad de San Patricio.

El delegado expresó que quienes perpetraron este atentado debe pagar ante la justicia. “Para eso vamos a hacer todos los esfuerzos estatales, todos los esfuerzos desde el punto de vista jurídico”, enfatizó.

Por otro lado, el diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouanett, afirmó que el Gobierno no tiene una política para perseguir a los grupos violentos.

“El Gobierno hoy tiene una mesa que no la ha instalado, pero que no está funcionando, que no la ha reactivado para coordinarse con las pisciculturas, coordinarse con la gente que trabaja en la madera, pero no pasa nada, por lo tanto, hay una tarea para el Gobierno Regional para hacerla”, indicó Jouanett.

Desde Renovación Nacional, el diputado Jorge Rathgeb, llamó al ejecutivo a actuar de manera drástica ante estos hechos.

“Realmente una situación demencial. El Gobierno debe actuar y actuar de forma drástica en la región de La Araucanía para generar tranquilidad”, dijo el RN.

Hasta el momento desconoce la identidad de los atacantes. Además, se confirmó que no hubo personas heridas por este hecho, la Fiscalía, en tanto, señaló que en el sitio del suceso se encontró un panfleto del grupo Liberación Nacional Mapuche, con la frase “Fuera piscicultura del Wallmapu”.