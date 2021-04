Tras 50 días de huelga legal, los trabajadores del Liceo Camilo Henríquez de Temuco flexibilizaron sus petitorios y emplazaron a su empleador a negociar para poner término a la movilización.

La movilización que llevan adelante los 61 integrantes del Sindicato de Trabajadores del emblemático establecimiento educacional, se mantiene sin acuerdo pese a su extensa duración.

De acuerdo a lo constatado por Radio Bío Bío, hasta la fecha no han existido acercamientos sustanciales que vislumbren un acuerdo que implique retomar las funciones habituales, las que se suspendieron desde inicios de marzo.

El presidente del Sindicato, Eugenio López, dijo a Radio Bío Bío que a medida que avanza el conflicto han ido flexibilizando sus demandas, abriéndose a aceptar los contratos colectivos del 2017 con el respectivo reajuste del IPC y que se paguen los días no trabajados.

En esa línea, el dirigente emplazó al representante de la Corporación Educacional El Bosque, a que se siente a dialogar con los movilizados.

“No ha habido ningún avance, el señor Jara insiste en su tesis, que no negocia (…) no puede ser posible que una persona impida que 61 trabajadores lo hagan, que impida que aproximadamente el 70% de los estudiantes no tengan sus clases”, manifestó.

Las palabras fueron emitidas en medio de una nueva manifestación que concluyó en el frontis del Liceo Camilo Henríquez, donde hubo inconvenientes con Carabineros.

Lo anterior mientras cerca de 3 mil estudiantes siguen sin actividades lectivas como efecto de la huelga y el nulo diálogo entre las partes.