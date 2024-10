En el marco de la actual campaña para las elecciones municipales y regionales de este fin de semana, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, arribó a la región de Coquimbo con el claro objetivo de expresar su apoyo a los candidatos de su sector.

No obstante, la alcaldesa de la comuna de Providencia aprovechó de conversar con Diario El Día, con el que abordó diversos temas de contingencia como la querella en contra del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Al preguntarle sobre cómo ve al Gobierno después de la denuncia contra la exautoridad, Matthei sostuvo que “el Gobierno recibió un primer exocet (mísil) con el resultado del plebiscito de la Convención Constituyente. Después como que trataron de estabilizarse un poco, aunque en materia de seguridad ciudadana nunca lo han podido hacer bien”.

“En materia de salud lo están haciendo pésimo, las listas de espera son una vergüenza, que se les haya acabado el dinero es muy complejo, pero le han hablado a su público más fiel y han mantenido una aprobación como del 30%”, añadió.

Respecto al caso Monsalve, Matthei dijo que “el drama de este tema es que, además de todas las aristas que tiene la acusación penal, y aparte de todo lo que hicieron y trataron de tapar y acceder a pruebas en forma ilegal, y en momentos en que se necesitaba toda la atención del subsecretario en materia de seguridad ciudadana, él estaba dedicándose a su vida privada”.

“Yo creo que han ofendido gravemente a las mujeres y han ofendido gravemente también con las declaraciones de la ministra (Antonia) Orellana, a personas que trabajan en forma honrada, en forma normal. De alguna manera los ningunearon, en el caso de los porteros. Creo que ellos se han hecho un tremendo daño, porque se han autoinfligido un golpe muy grave en temas en que ellos habían reclamado como propios”, recalcó la jefa comunal.

En cuanto a si cree que el presidente Gabriel Boric pretendía ocultar los hechos hasta después de las elecciones, la alcaldesa de Providencia señaló que “no tengo ninguna duda. No tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco, porque de otra manera, cómo se entiende que tenían citada una reunión a las 4 de la tarde con Monsalve, el mismo día que renunció”.

En tanto, al consultarle si cree o no que el Mandatario sería un aficionado si hubiese pretendido algo así, Matthei dijo que: “Yo creo que es un aficionado. Realmente ni siquiera se trata de que yo lo crea, él evidenció lo aficionado que es con esa famosa conferencia de prensa de 50 minutos, nunca he visto nada más aficionado que eso”.

En lo que se refiere a la víctima del caso, Matthei indicó que “la primera declaración que yo hice, lo primero que dije, fue mis respetos a la víctima y a su familia. Me pasa que yo no conozco la parte legal, no me compete conocerla. No quiero leer filtraciones que no me corresponde leer”.

“Creo que hay temas que son de la esfera privada y porque además son tantos los otros problemas, delitos o negligencias que tienen que ver con la esfera pública, que yo he sentido que eso es en lo que me debo centrar. Lo otro le toca al fiscal (Xavier) Armendáriz”, precisó.