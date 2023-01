En buen estado de salud y recibiendo todos los tratamientos necesarios en el Centro Médico Veterinario Municipal de Coquimbo se encuentra Sirius, el perro que fue abusado sexualmente el pasado viernes, y cuyo caso se difundió por redes sociales.

Desde ese mismo día, el propio alcalde Ali Manouchehri solicitó el rescate del can para protegerlo y entregarle los cuidados que requiere tras el ataque sufrido.

Con el apoyo de la agrupación “Rescata a un Callejero”, el Municipio de Coquimbo accionó sus protocolos a través del centro veterinario, Gabinete Alcaldía, la Dirección Jurídica y la Dirección de Seguridad Pública para prestar ayuda al perro.

Tal como informó el medio local ElDía, este lunes 23 de enero fue recogido y trasladado, desde su hogar temporal, hasta las dependencias del Centro Veterinario Municipal.

Rescate de Sirius

Recordemos que tras el ataque perpetrado por un hombre que ya fue detenido, Sirius se encontraba desaparecido y fue descubierto por grupos animalistas deambulando en Tierras Blancas. Tras ser recogido fue trasladado temporalmente hasta un hogar en el sector Serena Oriente, mientras se realizaba el contacto con el municipio porteño.

Valentina Rodríguez, integrante de la agrupación animalista “Patas y pelos rescate” -entidad que participó en la búsqueda del animal- destacó el trabajo en conjunto con la casa edilicia porteña, que permite auxiliar de manera necesaria a Sirius.

“La Municipalidad de Coquimbo ha sido muy receptiva, a través de su centro médico veterinario se han contactado con nosotros directamente. Lo vinieron a buscar y estamos muy agradecidos”, dijo.

Durante este lunes, Sirius fue atendido, esterilizado y cuidado en dependencias del centro médico veterinario. Al respecto, Alejandro Espinoza, médico veterinario del centro, señaló que “nuestro alcalde se comunicó con nosotros y dijo que pusiéramos todos los esfuerzos para poder prestar la ayuda que requiera. Nos comunicamos con Yaritza Colette, de la agrupación ‘Rescata a un Callejero’, que fue un apoyo esencial en la búsqueda de este animal y también en la resolución que estamos dando”.

“Esperamos que este caso se resuelva de la mejor manera y que no suceda más. Estamos realizando una campaña porque hay que visibilizar estas cosas, es un tema sensible, un tema que no debería ocurrir en la sociedad”, agregó Espinoza.

El llamado a adoptar a Sirius: municipio solo puede ser hogar temporal

Desde que se conoció la noticia, el alcalde Ali Manouchehri ha estado coordinando acciones para poder ir en ayuda de Sirius y realizar las acciones legales pertinentes para que estos hechos no vuelvan a pasar y proteger de mejor manera a la mascota.

Así, tras ser rescatado, Manouchehri visitó al perrito para conocer su estado tras las cirugías y vacunación, y estar al tanto de los cuidados que se le otorgan. Sin embargo, el municipio sólo puede actuar como un hogar temporal, por lo que el alcalde, junto con aprovechar de agradecer a quienes apoyaron el rescate, llamó a ponerse la mano en el corazón y poder contar con alguna familia que le otorgue un hogar, amor y protección al animal tras el ataque sufrido.

“Estamos acá junto a Sirius, un perrito muy tranquilo y lindo que está en proceso de recuperación (…) Hoy día necesitamos a alguna familia que se pueda llevar a Sirius y que le entregue todo el cariño y amor que sabemos puede recibir. Esperamos que la gente pueda venir a la veterinaria municipal o nos escriba en las distintas plataformas y redes sociales para que nosotros podamos llevarlo a un lugar donde Sirius merece estar”, manifestó.

El alcalde llamó también a la tenencia responsable y recordó que para este 2023 el municipio ha doblado su presupuesto en materia de cuidado de las mascotas para aumentar las esterilizaciones, cuidados y atenciones para los animales.

El jefe comunal enfatizó en la importancia de denunciar estos hechos de abuso o maltrato hacia las mascotas o animales abandonados para actuar rápidamente en su protección.

Quien quiera adoptar a Sirius puede visitar el Centro Veterinario Municipal ubicado en el sector Punta Mira Norte o comunicarse con las redes sociales de la Municipalidad de Coquimbo.