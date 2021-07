No habrá zapateo en La Serena, Coquimbo, Vicuña y Ovalle. Desde los municipios argumentan que no correrán riesgos sanitarios e instan a celebrar en casa, en encuentros más íntimos para el 18 de septiembre.

La principal fiesta de La Pampilla, que se realiza en Coquimbo para celebrar Fiestas Patrias, quedó absolutamente descartada no sólo por el nuevo jefe comunal, Alí Manouchehri, sino que también por el Concejo Municipal, que votó favorablemente una modificación presupuestaria, implicando que los 90 millones asociados a esa celebración se redestinaran a otros items.

En la comuna porteña no sólo se han esgrimido razones sanitarias sino que también económicas, debido a la crisis que vive la municipalidad con una millonaria deuda arrastrada de la administración anterior.

La Serena

En La Serena, la tradicional Quebrada del Jardín también ha sido suspendida por razones sanitarias, ya que las autoridades no quieren exponer a la población a contagios de covid-19.

De hecho, el alcalde Roberto Jacob, lo descartó de plano. “Voy a mantener la suspensión, porque además con un poquito de trago y alegres, no se respetan completamente los aforos y distanciamiento social. Yo prefiero que este mes patrio lo pasemos en familia, no abramos las pampillas, porque todavía no estamos en condiciones y no sabemos lo que va a pasar de aquí a septiembre, veamos si hacen efecto las vacaciones de invierno”, sostuvo el edil.

De la misma forma, descartó la apertura de parques para celebrar el 18 de septiembre, indicando que sólo estarán disponibles para hacer deportes.

Ovalle

En Ovalle, en tanto, donde se realiza la celebración en Los Peñones, se informó que “debido la contingencia sanitaria no es oportuno realizar este tipo de eventos, dado las aglomeraciones que se generan”. Además, el Parque Recreacional Los Peñones, tradicional recinto que acoge las Fiestas Patrias en la capital del Limarí, permanecerá cerrado.

Vicuña

En la llamada Pampilla de San Isidro, de la comuna de Vicuña, se tomó la misma determinación por motivos sanitarios. Y si las cifras de contagios son bajas para el mes de septiembre, la medida sigue firme en la misma línea del resto de las comunas, aunque en este caso, se estudia que el recinto podría mantenerse abierto para que las familias pudiesen asistir, pero no habrá escenarios ni artistas contratados.

“Las condiciones sanitarias en Vicuña hacen imposible colocarse en el caso de hacer una pampilla en un lugar tan importante y tan icónico como es la Pampilla de San Isidro. Es verdad, es parte de nuestras tradiciones, pero la tradición más importante que tenemos es cuidar la salud de nuestros vecinos”, dijo el alcalde Rafael Vera, quien agregó que lamentablemente les ha tocado ver cómo han partido vecinos producto de la pandemia.

“Por el momento no hay ni una sola posibilidad de realizar la pampilla”, cerró el edil.