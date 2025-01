La senadora Paulina Vodanovic (PS) se mostró contraria a la iniciativa que busca alzar una estatua en homenaje al fallecido expresidente Sebastián Piñera, en el frontis del Palacio de La Moneda.

Recordemos que el proyecto impulsado por Chile Vamos, se encuentra siendo discutido en la Comisión de Cultura del Senado, donde fue visado por tres votos a favor y uno en contra.

En conversación con El Primer Café de Cooperativa, la timonel del Partido Socialista indicó que “cuando uno escucha que están pidiendo una estatua para el Presidente Piñera, con todo respeto, yo sé que él puede haber tenido grandes luces en sus Gobiernos en algunos temas, pero cuando uno escucha la escandalera de corrupción y que en la mitad de los temas está (Luis) Hermosilla, que era su asesor directo y estaba, además, en temas personales de él como empresario, a mí realmente me parece que es un exceso”.

Tras esto, aseguró que “la calidad moral del Presidente Piñera no creo que sea la que tienen los otros Presidentes que tienen monumentos frente a La Moneda”.

Los dichos de la líder socialista no pasaron desapercibidos y tuvieron una respuesta inmediata desde la oposición.

El primero en reaccionar fue el exvicepresidente de la UDI, Máximo Pavez, quien indicó que los postulados de Vodanovic son “una falta de fraternidad democrática”.

“Sostener que no tiene calidad moral me parece que no es aceptable. Se lo digo con el mayor cariño, porque yo sé que usted no lo piensa de verdad, Paulina”, comentó Pavez.

A este cuestionamiento se sumó la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para quien es “impresentable” que la senadora del PS señale que el exmandatario “no tiene calidad moral para tener una estatua en la Plaza de la Constitución”.

“Chile lo recuerda no solo como un convencido defensor de la democracia, sino como un gran líder en el manejo de la reconstrucción posterremoto de 2010 y en la peor pandemia de salud que hemos enfrentado en décadas”, expresó.

“Sus dichos no están a la altura de los antiguos liderazgos de la Concertación, que, a diferencia de la Presidenta del PS, comprendían que la democracia tiene como elemento vital la convivencia cívica, incluso entre quienes piensan distinto”, cerró.