Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, criticó fuertemente al Ejecutivo y a la directora de la DIPRES, Javiera Martínez, por el recorte presupuestario de $7 mil millones al Ministerio Público, señalando que el Gobierno no ha calculado correctamente y que las decisiones estratégicas no deben perjudicar la seguridad. Alessandri insistió en la importancia de priorizar en el gasto público, recortando en áreas menos críticas como la compra de la casa del expresidente Allende y no en el software del Ministerio Público para combatir el crimen organizado, destacando que quitar fondos en un momento de crisis de seguridad no es la mejor estrategia. Alessandri llamó al Presidente y al ministro a explicar su priorización en medio de esta situación.