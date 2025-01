Como un “dato político que hay que tomar en serio” calificó el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, la aparición del diputado Johannes Kaiser en la carrera por las próximas presidenciales.

Recordemos que, según la última encuesta Cadem, el diputado precandidato del naciente Partido Nacional Libertario obtuvo un 10% de las preferencias presidenciales, superando por primera vez a la carta republicana a la presidencia, José Antonio Kast.

Sobre eso, en conversación con La Tercera, el timonel comunista aseguró que -como oficialismo- “es un dato político que hay que tomar en serio porque son la representación de las posiciones más reaccionarias que tiene la derecha”.

“Ahí hay un debate de Chile Vamos respecto a esas posiciones, pero un debate entre ellos. Creo que tiene que ver con vacíos, con ausencias, con mayores claridades de posición de nuestras propuestas (…) es multifactorial”, dijo.

Acto seguido, Carmona comentó que lo anterior significa que “están mediando anuncios serios de un retroceso en las pocas cosas en que hemos logrado correr el cerco del punto de vista de la elasticidad del modelo neoliberal dado en dictadura”.

La postura del PC en las próximas elecciones presidenciales

Igualmente, el presidente del PC señaló que -en su opinión- una primaria que incluya al centro, “es el óptimo porque yo no soy fatalista en la vida (…) pero las segundas vueltas ya dejan un desgaste”.

“No me estoy cruzando a priori contra la segunda vuelta, solo estoy diciendo -en términos de eficiencia electoral- que lo óptimo es una gran primaria”, complementó Carmona.

Por último, indicó que en el próximo Comité Central, el Partido Comunista elegirá colectivamente a su representante.

“No tengo un drama de que aún no surja, porque no lo hemos discutido, quién va a ser la persona militante del partido o no, pero que el partido va a definir (…) el Partido Comunista cuando elige su candidato no se limita solo a la militancia del partido”, cerró.