El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que era “un error no tener primarias presidenciales amplias”, luego que el Partido Republicano decidiera proclamar al fundador de la colectividad, José Antonio Kast, como candidato presidencial, confirmando que irá directamente a primera vuelta.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, defendió la candidatura de Kast, ante las críticas al interior de la misma oposición. En ese sentido, dijo que “siempre” han existido cuestionamientos hacia ellos.

Respecto a esto, Ramírez cree que “es un error no tener primarias presidenciales amplias. Este año, en la izquierda va a tener primarias presidenciales, van a tener la posibilidad de hacer campaña, expresar sus ideas, de tener debates e incluso tener franja presidencial. No tener primarias implica darle una ventaja que no es razonable entregar”.

“Es importante que tengamos el espacio nosotros también, para entregar nuestras propuestas, que yo estoy seguro que le van a hacer más sentido a los chilenos que las propuestas de izquierda”, manifestó el parlamentario.

Ramírez dijo que van a insistir hasta el final “en la necesidad de tener una primaria única de todas las oposiciones, desde Republicanos y el Partido Social Cristiano, hasta Demócratas y Amarillos”.

“Si nosotros logramos tener esa primaria, no solamente vamos a tener más tiempo y espacio para dar a conocer nuestras ideas, sino que además vamos a asegurar un mejor resultado en primera vuelta, lo cual asegura también un mejor resultado en la elección parlamentaria”, precisó el diputado.

Al preguntarle si el exalcalde Rodolfo Carter está contemplado, Ramírez señaló que “si hay una primaria amplia, creo que todos los candidatos de oposición deberían estar contemplados”.

Chile Vamos

Por otro lado, se le preguntó al líder de la UDI por RN, partido que este sábado probablemente va a proclamar a Evelyn Matthei como su candidata presidencial.

“Yo quisiera no adelantarme, porque Renovación Nacional es un partido aliado. Yo soy muy respetuoso de la autonomía de Renovación Nacional”, manifestó Ramírez.

Según el parlamentario, que exista “esta posibilidad demuestra una cosa que a estas alturas es obvia, que el liderazgo de Evelyn Matthei desborda por mucho los límites de la UDI, y desborda los límites de Chile Vamos. Es un liderazgo consolidado”.