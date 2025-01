El abogado defensor de Manuel Monsalve, Víctor Providel, anunció que debido a los nuevos antecedentes aportados por la declaración del exsubsecretario ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte respecto a los hechos del 21 y 22 de septiembre del 2024, eventualmente solicitarán una revisión de las medidas cautelares de su representado, actualmente en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber. Providel destacó que, según la declaración, la exautoridad no tuvo injerencia en la manipulación de cámaras de seguridad y no contactó a la víctima, lo que respaldaría la petición de revisión de cautelares.

Providel explicó que, en su declaración, la exautoridad aportó nuevos antecedentes en relación a los días previos y posteriores al 21 y 22 de septiembre del 2024. De esta forma, armó un “relato” que será materia de investigación.

Además, dentro de ese relato, el defensor destacó que “en su calidad de subsecretario del Interior, jamás tuvo la facultad y no recibió ninguna gestión o dio alguna orden a las policías para efectos de revisión, incautación o manipulación de las cámaras de seguridad”. Por ello, la revisión de cautelares se hace una opción.

Si bien reconoció que Monsalve “tuvo ocasión de revisar cámaras de seguridad”, advirtió que “esto fue cronológicamente previo a la denuncia”.

“Lo que estamos señalando es que él no ordenó la incautación de esas cámaras, él no ordenó el levantamiento de esas cámaras”, agregó Providel, quien -finalmente- afirmó que “tampoco realizó ninguna gestión para contactar a la víctima durante el periodo intermedio. No realizó ninguna gestión y tampoco ordenó contactar a la víctima”.