El senador Iván Flores (DC) lamentó el fallecimiento de su madre con una pensión precaria, reflejando la situación de muchos adultos mayores en Chile que apenas logran llegar a fin de mes. En un video compartido en redes sociales, cuestionó la falta de humanidad entre los políticos y llamó a la solidaridad para mejorar las pensiones de los jubilados. Emplazó a los parlamentarios oficialistas a no desistir de la Reforma de Pensiones y a los de oposición a no obstaculizarla, instando a ser más empáticos con aquellos que sufren con pensiones miserables.

El senador Iván Flores (DC) dio a conocer a través de redes sociales el fallecimiento de su madre y realizó una reflexión sobre la Reforma de Pensiones.

“Mi mamita se fue con una pensión de mierda, como tantas otras personas, adultos mayores, que después de toda una vida laboral, de mucho esfuerzo, terminan empobrecidos, juntando los pesitos para llegar a fin de mes“, indicó en un video que compartió en redes sociales.

El legislador se preguntó “¿cómo no puede haber un poco de humanidad entre nosotros los políticos?, ¿cómo no podremos ponernos de acuerdo?, ¿cómo unos no se flexibilizan un poco y entienden que la solidaridad es lo que puede permitir que los viejos, los jubilados de hoy, puedan tener una mejor pensión?”.

En esa misma línea emplazó a los parlamentarios oficialistas a no bajarse de la Reforma de Pensiones y a los de oposición a dejar de obstaculizar la iniciativa.

“Seamos un poquito más empáticos con la gente que se nos muere con pensiones miserables. Yo creo que se puede”, cerró.