El abogado y esposo de la fallecida diputada Mercedes Bulnes, Roberto Celedón, recién designado para reemplazarla en la Cámara Baja como independiente por el Frente Amplio, aseguró que el proyecto de aborto sin causales no tiene posibilidad de prosperar por ser inconstitucional. Reconocido por su labor en defensa de los derechos humanos, Celedón expresó que su postura se basa en la protección de la vida del no nacido y en que el aborto no es un método anticonceptivo. A pesar de sus diferencias con el proyecto del Gobierno, descartó conflictos con el Frente Amplio, destacando que su criterio era conocido y respetado por la colectividad.

El recién designado reemplazante de la diputada Mercedes Bulnes, el abogado y esposo de la fallecida parlamentaria, Roberto Celedón, aseguró que el proyecto de ley de aborto sin causales no tiene ninguna posibilidad de prosperar, debido a que sería inconstitucional.

Recordemos que Celedón, reconocido por su labor en la defensa de derechos humanos y su lucha durante la dictadura de Pinochet, asumirá en enero el escaño en la Cámara Baja como independiente, tras ser invitado por la directiva del Frente Amplio.

Su llegada se dio como homenaje a la fallecida parlamentaria, en medio de algunas aprehensiones por su postura respecto a los derechos reproductivos de las mujeres.

De hecho, consultado por el proyecto de aborto sin causales que buscará tramitar el Gobierno, Celedón aseveró no está en contra, pero que sería “inconstitucional”, según dijo en entrevista con La Tercera.

“Creo que el aborto sin causal no tiene ninguna posibilidad de prosperar porque sería inconstitucional y contrario a la Convención Americana de Derechos Humanos. No es por nada que la presidenta Bachelet planteó un proyecto de tres causales”, acotó.

Además, insistió en que no está en contra, pero aseguró que como ciudadano le interesaría saber por qué se plantea esta propuesta en 14 semanas.

“No. Pero yo quiero saber por qué 12, por qué 14. Me interesa saber como ciudadano, porque yo tengo otro punto de vista y lo señalé en la Convención. Mi primera frase fue la siguiente: los hombres no abortan y como los hombres no abortan, hay un tema de género. Hay que ser extremadamente cuidadoso. No voy a caer en el debate simplón de abortos sin causales o con causales. No es el punto, no es el tema”, agregó Celedón.

“Yo respeto la norma que está en la Convención Americana de Derechos Humanos que es obligación de todos proteger la vida del que está por nacer. No tengo conocimiento científico que me permita distinguir entre dos y catorce semanas, no lo tengo. Pero lo que tengo en absoluta claridad es que el aborto no es otro método anticonceptivo”, sentenció.

En ese sentido, descartó que su postura implique un conflicto con el Frente Amplio, ya que sostuvo que este criterio ya era conocido por la colectividad oficialista.

“Yo le agradezco al Frente Amplio que conociendo mi criterio, lo haya respetado, lo respete y no lo encuentre obstáculo para que postule como persona que reemplace a la diputada Mercedes, cuya opinión en este tema no era muy distinta de la mía”, dijo el diputado Celedón.