La diputada independiente y jefa de bancada IND-PPD, Camila Musante, hizo un llamado al gobierno para fiscalizar la efectividad de la ley de interrupción del embarazo en tres causales, luego que este anunciara el retraso en el ingreso al Congreso Nacional del proyecto de aborto sin causales.

Sobre este llamado, fundamentó que “ahí está la prioridad, que el gobierno se preocupe que las leyes que existen sean eficientes”.

Respecto al retraso del ingreso del proyecto de aborto anunciado por el gobierno, la parlamentaria comentó que “si existe algún problema técnico, político o de otra índole, yo llamaría al gobierno a que tome todas las medidas de fiscalización necesarias para que hoy la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales sea efectiva”.

Según explicó, “en la práctica, lo que está ocurriendo es que las mujeres cuando van a atenderse a un centro de Atención Primaria de Salud o un hospital, no reciben la información que corresponde. No conocen sus derechos como pacientes, tratándose de mujeres que tengan embarazos no viables que pongan en riesgo sus vidas o en el caso de una violación”.

Además, señaló que “en la segunda traba para la aplicación de esta ley es la objeción de conciencia. Ya veíamos en estudios la cantidad de establecimientos públicos y médicos que trabajan en ellos que terminan alegando esta objeción para no aplicar la ley de tres causales del aborto vigente”.

Considerando esto, la legisladora enfatizó en que “ahí está el acento, ahí está la prioridad, que el gobierno se preocupe que las leyes que existen sean eficientes”.