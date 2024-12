La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, abordó este viernes la filtración que se dio en el marco del debate por la reforma de pensiones. En esa línea, habló sobre a quién le conviene que no haya avances en la materia.

“Cada uno tendrá que sacar la conclusión a quien no le conviene que no haya reforma”, fue parte de lo que dijo. Recordemos que fue durante esta semana que se filtró un informe elaborado por la comisión técnica de pensiones.

Sobre eso, la secretaria de Estado dijo que “las filtraciones no le hacen nada bien a las confianzas. Quien filtró el informe seguramente tenía por objetivo que la negociación no siguiera avanzando y, por tanto, no hubiera reforma las pensiones”.

Agregando que “si aquí no hay reforma de las pensiones, no va a haber ningún 6%. Si no hay acuerdo, no va a haber aporte al empleador y van a ser solamente los trabajadores los que se van a seguir siendo los que cotizan y aportan para su fondo previsional y no va a pasar lo que ocurre en todos los países del mundo donde los empleadores también se colocan”.

“Las AFP van a seguir ganando lo que ganan, las pensiones van a seguir siendo bajas (…) entonces, en realidad, nadie gana si esto no avanza”, complementó la ministra del Trabajo.

Acto seguido, calificó la filtración como una situación “muy delicada”. Igualmente, dijo tener el convencimiento “porque así lo hablé con los senadores, que están en la comisión, que ellos no fueron y nosotros tampoco del gobierno. Cada uno tendrá que sacar la conclusión a quien no le conviene que no haya reforma”.

Plazos para destrabar reforma de pensiones y campaña de AFP

En cuanto a los plazos, Jara dijo que fue acordado entre el Ejecutivo y la oposición. “El problema no es el plazo. El problema es si vamos a lograr llegar a un acuerdo que permita subir las pensiones o no”, indicó.

“Se ha manifestado una buena disposición al diálogo y eso es muy importante, pero ese diálogo tiene que traducirse en hechos concretos (…) el diálogo con la oposición ha sido bien difícil”, dijo.

Pues, “hoy día vemos un ánimo más positivo en torno a construir un acuerdo, pero, lo sustantivo, es cuánto van a subir las pensiones y en eso todavía no estamos de acuerdo”.

En la instancia, la autoridad de gobierno señaló que le parece preocupante “la desinformación que han promovido las AFP con campañas de miles de millones de pesos”.

“Eso me parece extremadamente delicado porque son empresas privadas con fines de lucro, que hacen un negocio y que se meten en un debate político”, cerró la secretaria de Estado.