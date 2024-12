Un tenso cruce protagonizó la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, y su par del Partido Republicano, Luis Sánchez, en el Pensador de la Cámara Baja. Esto, en el marco de un punto de prensa.

Todo comenzó cuando la parlamentaria concluyó su alocución -ante la prensa- en la que estaba abordando la reforma de pensiones. Luego era el turno del legislador de oposición.

“¿Tiene algo que decirnos? Estábamos antes que tú”, preguntó Pérez. Ante eso, Sánchez respondió “mi periodista estaba de antes”.

Acto seguido, Pérez -con evidente molestia- le escribió que si tienen problemas pueden resolverlos, pero “no con pachotadas”.

-Diputada Joanna Pérez: Si tenemos problemas podemos resolverlo, pero no con pachotadas.

-Diputado Luis Sánchez: No, la pachotada fue de ustedes. Ya, ok, que lo pasen bien.

-Diputada Joanna Pérez: No, no, no. No ‘que lo pasen bien’. Yo soy super respetuosa.

-Diputado Luis Sánchez: Yo también. Dejé pasar a dos bancadas por no armar boche. Váyale bien.

-Diputada Joanna Pérez: Tengamos respeto, estamos frente a la prensa, es lo mínimo.

-Diputado Luis Sánchez: Lo mismo digo.

-Diputada Joanna Pérez: El matonaje no lo vamos a permitir de lado a lado. Yo también soy jefa de bancada, pido respeto.