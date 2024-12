La diputada Maite Orsini (FA) ha estado ausente de su trabajo en la Cámara de Diputados desde el 14 de noviembre, generando controversia por su participación en el caso de su expareja, Jorge Valdivia. Tras presentar una licencia médica que se extendió hasta el 22 de noviembre, viajó a Canadá para una actividad de legisladoras, no oficial del Congreso, y luego a Panamá para una asamblea del Parlamento Latinoamericano. Posteriormente, solicitó otra licencia médica, justificando sus ausencias hasta el 13 de diciembre. En total, se ausentó de 15 sesiones de Sala en este período, sin que hasta ahora se haya informado de una nueva licencia o permiso.

Desde el 14 de noviembre pasado es que la diputada Maite Orsini (FA) se ha ausentado a su trabajo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

Una larga ausencia, que recientemente ha estado marcada por sus polémicas gestiones en el caso que involucra a su expareja, Jorge Valdivia.

Según dio a conocer La Segunda, la última sesión de Orsini en la Sala fue el 13 de noviembre. Un día después, presentó una licencia médica que se extendió hasta el 22 de noviembre.

Al volver, no participó en la Cámara, pues voló directamente al extranjero para una actividad de legisladoras en Canadá, entre el 25 y 28 de noviembre. Para esta contó con un permiso especial, no obstante, no correspondió a una “misión oficial” del Congreso.

Tras dicho viaje, participó en otro que sí tuvo esa connotación, una asamblea del Parlamento Latinoamericano en Panamá, que se llevó a cabo entre el 2 y 5 de diciembre.

A su vuelta, el 6 de este mes, Orsini volvió a solicitar una licencia médica (por “impedento grave”, al igual que la otra), con la cual pudo justificar ausencias hasta la actualidad, viernes 13 de diciembre.

En total fueron 15 sesiones de Sala a las que se ausentó Orsini en este tiempo, según el citado medio. Ausencia que ahora podría terminar, pues -de momento- no se ha informado de una nueva licencia y/o permiso.