Diputadas de Renovación Nacional critican anuncio del gobierno sobre proyecto de Ley de Aborto, confirmado por la ministra Camila Vallejo. La iniciativa será enviada a la Cámara antes de fin de año, enfocándose en cambiar reglamentación de la Ley de 3 causales. Diputadas de RN rechazan la propuesta, argumentando que Chile no es un país abortista y expresando total oposición al aborto libre. Cuestionan la estrategia del gobierno de desviar la atención y priorizar agendas ideológicas sobre temas sociales.

Diputadas de oposición, específicamente de Renovación Nacional, se refirieron al anuncio del gobierno -en voz de la ministra Camila Vallejo- sobre el proyecto de Ley de Aborto.

Fue durante la jornada de ayer lunes, la vocera de Gobierno confirmó que la iniciativa se enviará a la Cámara de Diputadas y Diputados antes que termine el año.

“El esfuerzo principal que se está haciendo ahora es defender el cambio de reglamento a la Ley de 3 causales, que es como lo ha dicho también la ministra de la Mujer y Equidad de Género”, dijo Vallejo.

Agregando que “hay que mejorar para la implementación de ese proyecto y su posterior defensa. Esto es parte de los compromisos y va a ir sin lugar a dudas”.

Recordemos que, actualmente, la Ley Nº 21.030 regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo solo en tres causales: – Peligro para la vida de la mujer.

– Inviabilidad fetal de carácter letal.

– Embarazo por violación.

Diputadas RN y Ley de Aborto

En primer lugar, la jefa de bancada, diputada Ximena Ossandón, aseguró que “esta es una tónica que usa este gobierno, que cada vez que tiene que cambiar la agenda tira la pelota al córner para tratar de cambiar el foco de la discusión”.

“Yo pienso que no va a tener los votos (…) Chile no es un país abortista y fue realmente impresionante para mí, al menos como mujer, ver el anuncio de este proyecto de ley justamente de la vocera de Gobierno que está embarazada, que tiene a su hijo en el vientre, realmente a mí me chocó mucho”, manifestó.

En la misma línea, la diputada Camila Flores aseguró que en Renovación Nacional (RN) no hay dos posturas, “hay una y sumamente clara, somos total y absolutamente contrario al aborto libre”.

“No vamos a poner a disposición ninguno de nuestros votos para que una cuestión de esta naturaleza avance en el Congreso (…) a mí me parece que con un ánimo único y exclusivamente de desviar la atención para instalar una agenda valórica e ideológica en vez de la agenda de prioridades sociales que los chilenos esperan”, dijo.

“En el Gobierno saben que no tienen los votos, pero presentan este tipo de iniciativas, ¿para qué? Para hablarle a su barra brava, porque con estos temas se unen y los convocan”, agregó.

Finalmente, la diputada Paula Labra señaló que “más allá de los aspectos valóricos, que son legítimamente debatibles, este proyecto de ley busca el camino fácil”.

“Antes de pensar en un proyecto de aborto, sería muy útil que el gobierno trabajara en una agenda de políticas públicas en materia de educación sexual e información sobre las infecciones de transmisión sexual”, indicó.

Concluyendo que “lamentablemente se quedaron en la lógica de polemizar y aferrarse a su público duro, con un proyecto que ellos saben que no se aprobará en el Congreso”.