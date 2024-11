El gobernador y candidato a la reelección en la región Metropolitana, Claudio Orrego, se refirió al caso Monsalve comparándolo con el caso Caval, destacando su gravedad superior y criticando la gestión del gobierno. Orrego señaló que en La Moneda no se tomó en serio la denuncia desde el principio, mencionando errores en la respuesta oficial, como la extensa conferencia de prensa del Presidente, la cual generó más dudas que claridad. El político resaltó la importancia del feminismo en la sociedad chilena y en la administración Boric, argumentando que fue un factor clave en la victoria del actual Presidente. Recordó el escándalo del caso Caval, que involucró a Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet, y su entonces esposa, por un posible tráfico de influencias relacionado con un crédito millonario. Orrego concluyó que aunque similares, el caso Monsalve es más grave por afectar un atributo importante del actual gobierno.

El gobernador, y actual candidato por la reeleción en la región Metropolitana, Claudio Orrego se refirió al caso Monsalve y lo comparó con el caso Caval, pero destacando que es más grave.

Fue en conversación con CNN Chile que la autoridad aseguró que, en La Moneda, no se le tomó el peso de la gravedad de la denuncia desde el día 1 y, a su juicio, “hubo una secuencia de errores”.

“Uno de los cuales, creo yo y lo digo con mucho respecto, es la conferencia de prensa del Presidente, de una hora”, ejemplificó Orrego.

“Es más grave”

Según comentó, dicho punto de prensa del mandatario “más que clarificar las cosas, termina generando muchas dudas. Como que no hubiera habido un comité de crisis. Lo único que se me vino a la cabeza fue el caso Caval en el gobierno de la presidenta (Michelle) Bachelet, pero es más grave”.

“Creo que es parecido, pero es más grave porque le pega en el fondo a un atributo importante de este gobierno. Yo creo que el feminismo es una fuerza muy importante en la sociedad chilena”, complementó.

Recordemos que el caso Caval involucró, judicialmente, al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, y su -en ese entonces- esposa Natalia Compagnon.

Específicamente, vinculado a un posible tráfico de influencia que contemplaba un crédito de más de US$ 10 millones, monto aprobado luego que la exjefa de Estado ganara la segunda elección presidencial.

Igualmente, Orrego destacó la importancia del feminismo en la administración Boric.

“Estoy convencido de que una de las razones por las que ganó el Presidente Boric no es solamente porque a la gente no le gustaba (José Antonio) Kast porque es de derecha, es por los errores de Kast al no condenar al diputado (Johannes) Kaiser de la época”, argumentó.

Concluyendo que “el tema feminista es un tema muy importante en la base partidaria del Presidente”.