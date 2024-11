El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, advierte que Chile enfrenta grandes desafíos económicos, estructurales y de confianza, proponiendo un "pacto de desarrollo" y reformas políticas como solución al estancamiento económico que lleva una década de déficit estructural. Briones destaca que los recortes fiscales anunciados por el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, son una señal de la no materialización de los ingresos previstos, lo que podría llevar a incumplir la meta de déficit fiscal este año. Propone hablar con sinceridad a la ciudadanía sobre la situación financiera y priorizar inversiones en capital humano y una reforma al sistema político como estrategias para lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, aseguró que nuestro país enfrenta los mayores desafíos económicos, estructurales y de confianza de las últimas décadas.

El economista sostuvo que Chile está “estancado” por lo que las medidas para “despegar” vienen de la mano de un “pacto de desarrollo” y de una reforma al sistema político.

En conversación con Diario La Segunda, el exfuncionario de Gobierno indicó que desde una perspectiva macro, nuestro país lleva al menos 10 años de déficit estructural.

“No a un ritmo desmesurado, pero sí con un promedio de 1% bajo distintos gobiernos. Por alguna razón, nos estamos haciendo trampa al solitario y no cumpliendo con la regla fiscal”, comentó.

“He dicho en otras ocasiones que el anclaje fiscal sigue siendo robusto gracias al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y a la institucionalidad, pero esta se ha ido debilitando”, agregó el exministro.

Respecto a los recortes del gasto fiscal que anunció el actual ministro de Hacienda, Mario Marcel, el representante de Evopoli señaló que es un “sinceramiento” de que los ingresos previstos no se materializarán.

“El problema es que estamos cerca del fin de año, y ese esfuerzo no es trivial. Es probable que este año no se cumpla la meta de déficit fiscal, lo que erosiona el anclaje fiscal. Este deterioro viene de hace años, y su causa principal es la sobreestimación de ingresos”, añadió.

“Hay que hablarle a la gente con la verdad, tratarla como adulta y no como niña, sin venderle la pomada, sin sobre prometer ni ofrecer soluciones facilistas. Digámoslo con firmeza: no hay plata, no hay un peso en las finanzas públicas, esa es la verdad. Se debe decir claramente que queremos cortar acá porque queremos priorizar allá”, complementó.

Estrategias para enfrentar el estancamiento

Para el doctor en Economía del Institut d’études politiques de Paris, una de las estrategias para enfrentar el estancamiento es una reforma radical al sistema político, ya que -en sus palabras- es la única forma de obtener cambios a largo plazo.

“Yo lo veo así, o invertimos en capital humano, en educación, o no vamos a tener más crecimiento. O hacemos una reforma al empleo público, de verdad, o no esperemos resultados distintos. Y para todo esto, la primera estación de esta hoja de ruta, con una estrategia de desarrollo de largo plazo, se llama cambio al sistema político”, agregó.

“Hay un ala del Frente Amplio que sigue nostálgica del pasado, con la típica cantinela, y hay un mundo de la centroizquierda, del Socialismo Democrático, que está perfectamente consciente de esto. Y con ese mundo, creo que uno debiera buscar buenos acuerdos, razonables, y el primero de ellos es lo que yo llamaría un pacto de desarrollo”, concluyó.