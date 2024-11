Diputados Republicanos solicitan al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que maximice el recorte de gasto público ante el bajo crecimiento económico del país.

La solicitud se da luego de conocer las cifras del Imacec del mes de septiembre, en que el crecimiento fue de un 0%, y en medio de la tramitación del Presupuesto 2025 en el Congreso Nacional.

El diputado Agustín Romero mira con preocupación que, de acuerdo a los datos entregados, la economía no crezca, por lo que asegura que la “estimación de ingresos para este año no se va a cumplir”.

“Nada nos indica que para el próximo año las estimaciones de ingresos también se vayan a mejorar. Y, por lo tanto, lo que le hemos pedido al Gobierno es que rebaje su estimación de ingresos y de manera tal que también rebaje los gastos que tiene previsto para esta Ley de Presupuestos”, comentó.

“Cuando nosotros decimos, rebajemos gastos, es que estamos pidiéndoles que precisamente si este país no crece, si este país no sale adelante, si los empleos se pierden en el sector privado, no puede aumentar el empleo público, no pueden aumentar los sueldos de los funcionarios públicos, agregó el legislador.

Diputado Republicano califica de “escuálido” recorte de gasto público

Por su parte, el jefe de la Bancada Republicana, Luis Fernando Sánchez, criticó los “excesivos” gastos que -a su juicio- está realizando el gobierno y calificó de “escuálido” el recorte que propone el ministro de Hacienda.

“Conversando con expertos, lo que yo he podido escuchar es que tendría que haber un recorte de 10 veces lo que propone el Ministro Marcel para que estemos hablando más o menos de un monto razonable, porque aquí tenemos una economía que está absolutamente estancada en nuestro país”, señaló.

“Tenemos un Gobierno cuya única respuesta ante eso es subirle más los impuestos, los cobros y las tarifas a la clase media y a los emprendedores, o sea ahogarlos aún más, que no tiene ninguna política de crecimiento y desarrollo económico, y que además, quiere gastar mucho más de lo que se gastaba antes”, criticó el parlamentario.

En este sentido, el legislador añadió que “si nos van a tener con una situación económica tan precaria, lo mínimo es que el gobierno deje de gastar en sus fundaciones, en sus amigos, en subirle el presupuesto a los compadres y las comadres en el Ministerio de Cultura”.

“Si no generas desarrollo para el país, déjate de gastar plata en cosas para las cuales no tenemos recursos, pero el Ministro Marcel no quiere entender eso y finalmente, yo no sé en lo que vamos a terminar”, cerró el jefe de Bancada.