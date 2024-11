En Bad Boys, programa transmitido en Youtube, Franco Parisi, excandidato presidencial, analizó las elecciones regionales y municipales donde su partido, el Partido de la Gente, no logró elegir alcaldes, aunque consiguió 23 concejales y tres cores a nivel nacional. Desde Estados Unidos, Parisi criticó a las fuerzas de "extrema derecha" y "extrema izquierda", lamentando los resultados en varias comunas, especialmente en Bío Bío y Valparaíso. Acusó a los alcaldes de Coronel de corrupción y criticó duramente al Frente Amplio y los Republicanos de Valparaíso. Además, expresó su descontento con la situación política en Chile, señalando que el país se está desperdiciando al elegir a representantes de izquierda y derecha. Parisi también rechazó apoyar a candidatos republicanos en la segunda vuelta, argumentando que no cumplieron con su partido.

En el programa Bad Boys, emitido a través de Youtube, el excandidato presidencial Franco Parisi realizó un análisis de las recientes elecciones regionales y municipales, donde su colectividad, el Partido de la Gente, no logró elegir ningún alcalde.

Durante los comicios, el PDG obtuvo 23 concejales y tres cores a nivel nacional.

Recordemos que el economista se encuentra en Estados Unidos, por lo que desde allá lanzó una crítica contra las fuerzas de “extrema derecha” y de “extrema izquierda”, lamentando los resultados en distintas comunas, sobre todo en la región del Bío Bío y Valparaíso.

“En el Bío Bío están robando plata como locos los alcaldes”, acusó Parisi, asegurando que Coronel “es un tremendo puerto, pero que está corrupta la administración y varias otras comunas también”.

Mientras que en Valparaíso, según el economista, el PDG tenía un candidato a alcalde “extraordinario”.

“Salió esta señorita del Frente Amplio. Pero (el alcalde Jorge) Sharp y el Frente Amplio son el mismo grupete: van a las mismas fiestas, se emborrachan entre ellos mismos, tienen hijos entre ellos mismos y se separan entre ellos mismos. No sé qué está pensando Valparaíso, con esto nadie va a invertir ahí. Camila Nieto es un Sharp, una Camila Vallejo”, manifestó el militante del PDG.

“La gente en Valparaíso eligió un Sharp con falda. No propuso nada inteligente, nada bueno. ¿Me lo pueden explicar?”, añadió.

Por otro lado, apuntó sus dardos contra los Republicanos, quienes llevaron “un candidato que no sabía ni hablar, tiritaba. Colocan a un candidato republicano que robó votos a través de encuestas mentirosas, manipuló y le robó la oportunidad a la gente de Valparaíso de tener un alcalde de verdad”.

Afirmando que “quién en su sano juicio me puede decir que en Valparaíso va a ganar un republicano. Es como decir que yo puedo ganar en Vitacura o La Dehesa. En la Dehesa me gana cualquiera, me ganó ME-O (…). Es como que me dijeras que un republicano va a ganar en Puente Alto. Ninguna posibilidad”.

Frente a los resultados de las elecciones en Calama, Parisi indicó que “debería ser una de las ciudades más lindas de Chile, y Calama es una de las ciudades no más bonitas de Chile. A mí me da pena. La gente no lo quiere entender”.

“Chile se la farreó”

“Chile tiene un potencial increíble y se lo están farreando. ¿Quién se lo está farreando? La gente, al elegir a estos cuiquitos de izquierda y cuiquitos de derecha”, remarcó el excandidato presidencial.

“Chile se la farreó”, manifestó Parisi, recordando que como partido no cuentan con plata ni con los medios de comunicación.

Finalmente, el economista dijo que “no nos escucharon, es frustrante. Nosotros vamos a seguir dando la pelea. Pero, si votan por la extrema derecha, con encuestas mentirosas, o por la extrema izquierda, que le roba la plata a la gente para hacer campaña, es difícil”.