La oposición se mostró molesta ante la decisión del Presidente Gabriel Boric de no realizar un cambio de gabinete, lo que llevó al Partido Social Cristiano a anunciar gestiones para una posible nueva Acusación Constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. Desde la tienda política expresaron su descontento por la falta de asunción de responsabilidad política en la conducción del país por parte del Gobierno, señalando que están recopilando antecedentes y buscando apoyos para tomar acciones. Además, critican que Boric no haya accedido al ajuste ministerial, considerando que los hechos recientes demuestran descoordinación y falta de liderazgo. Por último, destacan que la falta de trabajo de los ministros, especialmente Tohá, no está siendo asumida por nadie en el Gobierno.