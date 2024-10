Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se pronunció sobre el allanamiento realizado en la oficina del diputado Joaquín Lavín, afirmando que no habrá defensa corporativa y que la tienda tomará medidas en caso de irregularidades. Desde el gremialismo aseguraron que pedirán antecedentes y solicitarán rapidez a la Fiscalía. Ramírez mencionó que si Lavín está libre de irregularidades, lo defenderán, pero de lo contrario podrían tomar medidas como la suspensión o expulsión. Aunque no cuentan con información sobre la causa, se sabe que la secretaria de Lavín está declarando al respecto y que Ramírez no se ha comunicado personalmente con el diputado. Resaltó la presunción de inocencia, pero aseguró que en caso de comprobarse una irregularidad, se tomarán las medidas necesarias, pues nadie está por encima de la ley y los partidos políticos deben colaborar para fortalecer la institucionalidad.