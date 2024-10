La líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, respalda las declaraciones del presidente Gabriel Boric, quien afirmó creer a la víctima que denunció al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reiterando que se busca esclarecer los hechos y proteger a la parte afectada. Martínez destaca la transparencia y seriedad con que el Mandatario ha abordado el caso, recordando su extensa conferencia de prensa de la semana pasada. La diputada Gael Yeomans también respalda la postura gubernamental de no cuestionar la credibilidad de la denunciante, enfatizando en la importancia de que las instituciones cumplan su rol de protección y garantía para las víctimas.

La líder del Frente Amplio, Constanza Martínez, se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric, quien dijo que “nuestro deber es creerle (a la víctima). Yo le creo”, haciendo referencia a la persona que denunció al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“A mi juicio, no ha habido un cambio de postura, al contrario, el Presidente ha sido transparente y claro desde el primer día. Y en este caso solamente reafirma su compromiso con que acá no hay ocultamiento, no hay defensas corporativas”, sostuvo Martínez.

Para la presidente del FA, con estas declaraciones, “hay una intención, primero, de que se esclarezcan todos los hechos, porque esta es una denuncia gravísima. Y en segundo lugar, en proteger y acompañar a la víctima, que es lo que acá corresponde”.

Respecto a la frase, Martínez cree que “refuerza la misma postura que ha planteado durante toda la semana, que tiene que ver con total transparencia, darle la mayor gravedad e importancia al tema”.

“O sea, la máxima autoridad de La República, estuvo una hora contestando las preguntas de la prensa, porque asumen desde el primer día que este es un caso muy grave (…)”, indicó la líder del Frente Amplio.

Martínez hizo referencia al punto de prensa de la semana pasada, donde el Mandatario habló del caso Monsalve y en donde reveló que el exsubsecretario había tenido acceso a las cámaras del hotel.

En cuanto a si el “yo le creo” llegó un poco tarde de parte del Presidente, la exdelegada de la RM dijo que “es importante que hoy día acordemos como sociedad que es muy importante creerle a las víctimas (…)”.

En tanto, la diputada Gael Yeomans (FA) se refirió a la postura que ha tenido el Gobierno y señaló que “en ningún momento se ha cuestionado la credibilidad de la víctima, ni de su denuncia, ni de lo que ella planteado”.

“Eso también demuestra una visión que ha sido concordante durante todo este tiempo y que ahora el Presidente de la República vuelve a reafirmar”, añadió la legisladora.

Agregando que “la credibilidad de la víctima, por parte de este Gobierno, no está en cuestionamiento(…)”.

Para la diputada, “las instituciones tienen que hacer su trabajo, no cuestionar, sino simplemente hacer su trabajo, que es proteger y dar garantías”.