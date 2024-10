Carmona (PC) advierte “ofensiva política” de la derecha ante “irresponsabilidad política” de Monsalve

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó la denuncia de violación contra el -ahora- exsubsecretario Monsalve. Al respecto, advirtió una “ofensiva política” de la derecha, a consecuencia de una “irresponsabilidad política” de la exautoridad.

Previo al comité político ampliado de este lunes y según consignó Emol, el timonel destacó los dichos de la oposición respecto al caso, tachando de “irresponsable” sus emplazamientos al presidente Gabriel Boric.

“Lo que es evidente es que la derecha ha usado esto para tomar una ofensiva política, poniendo en el centro al Presidente de la República, una cuestión que me parece no correcta, bastante irresponsable, porque saben perfectamente que el tema no está puesto allí”, afirmó Carmona.

Así, realzó la irresponsabilidad de Monsalve, pues por la denuncia en su contra se cambió la agenda política y medial.

“Hermosilla no existe, Guerra no existe, la acusación contra el juez Muñoz no existe, etcétera. Es decir, aquí hay un tratar de poner el centro en un hecho no menor, gravísimo, y ahí, digamos, parte de las repercusiones de la irresponsabilidad política de quien era subsecretario, porque sus actuaciones permitieron esto”

De esta forma, Carmona indicó que “estamos frente a frente, a mi juicio, a una crisis en instituciones de Estado que tienen que ver con el tema clave de las claves en el servicio público, que es la probidad”.

Consecuencias electorales

Finalmente, el comunista analizó posibles consecuencias electorales del hecho. En concreto, adelantó una posible baja en la concurrencia dado el “hastío” por la política.

“Puede haber como manifestación electoral una cosa también lamentable que sería disminuir la concurrencia, gente que esto le provoque cierto hastío, digamos, que se reste de participar”, cerró.