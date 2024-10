La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, se defendió de las críticas por su actuación en el caso de la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, señalando que no le corresponde contactar a la denunciante a menos que esta le otorgue la representación. Orellana rechazó ser acusada por legisladoras y aseguró que su labor fue ponerse a disposición sin llamar personalmente a la víctima, argumentando que hacerlo sería "atosigarla".

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, rechazó las críticas por su rol en la denuncia por violación contra el exsubsecretario Manuel Monsalve, y defendió su decisión de no contactar a la denunciante.

“Me parece muy grave que, en medio de un caso de tanta gravedad (…) parlamentarias me acusen de no hacer cosas, desconociendo la ley”, dijo Orellana en una entrevista con CHV Noticias, asegurando que no le corresponde a ella presentar una denuncia, excepto cuando la víctima “nos otorga la representación”.

Consultada sobre a qué parlamentarias se refería concretamente, respondió: “Eran varias diputadas, así que no me acuerdo en este momento”. Luego, sostuvo que “vienen varias (diputadas) acusando de distintas cosas. A mí me parece insólito que cuando tenemos un delito de violación denunciado contra un hombre, la reacción es contra la ministra de la Mujer”.

“Lo que hicimos fue ponernos a disposición”, afirmó, aunque reconoció que “no nos pusimos a disposición llamándola personalmente”.

“Quizás podría ser más popular, más cuñero (sic), más viral, el que yo dijera ‘sí, yo como ministra la llamé personalmente’, pero eso no es correcto”, porque “yo soy una ministra de Estado y aquí estamos hablando de un exsubsecretario que está acusado” y “eso podría ser interpretado de distintas formas”.

Orellana indicó que, a su juicio, si “la estuviéramos llamando, sería atosigarla”. “¿Qué es lo que corresponde y qué fue lo que hicimos?: llamar a la institución donde ella denunció y que es la que mantiene el contacto, que es la Fiscalía Centro Norte”.

Ministra Orellana: “Las cosas siempre se pueden hacer mejor”

Respecto a cuándo se enteró de la denuncia, la ministra de la Mujer señaló: “Llegué el día jueves aquí a Santiago y, bueno, fue ahí cuando tomé conocimiento, y en ese momento fue que tomé las medidas que corresponden al Ministerio que encabezo”.

Es decir, Orellana asegura haberse enterado de los hechos el mismo día que Monsalve dejó el gabinete, y dos días después que la ministra del Interior, Carolina Tohá, y el presidente de la República, Gabriel Boric, fueran informados de la existencia de la denuncia, el martes 15 de octubre.

“Me habría gustado enterarme antes”, cuestionó este sábado la secretaria de Estado. Hoy, reiteró su molestia y afirmó que “evidentemente, (tal como) lo dijo el presidente en su punto de prensa del otro día, las cosas siempre se pueden hacer mejor”.