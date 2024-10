La bancada de diputados independientes del PPD respaldó al diputado Raúl Soto tras referirse de manera negativa al actuar del Gobierno frente a la denuncia en contra del exsubsecretario Manuel Monsalve por violación.

Cabe recordar que el diputado del partido oficialista, durante una entrevista en Cooperitva, emitió duras críticas al Ejecutivo y en específico contra el presidente Gabriel Boric.

“El peor enemigo del Gobierno y del Presidente Boric hoy, es el propio Presidente Boric”, fue una de las aseveraciones que sacó chispas en el Frente Amplio (FA).

Las reacciones del parlamentario surgen por la extensa conferencia de prensa que el jefe de Estado dio un día después que se hiciera pública la denuncia en contra de Monsalve. “La conferencia de prensa del Presidente fue, sinceramente, la más desastrosa que he visto de parte de un Presidente de la República en Chile”, dijo Soto.

Por lo mismo, un grupo de parlamentarias frenteamplistas criticó las declaraciones de Soto.

Es en este contexto que la bancada PDD salió a blindar al parlamentario mendiante un comunicado. “Es necesario asumir que se cometieron errores en la forma y fondo en que el Gobierno y el Presidente de la República, Gabriel Boric, enfrentaron estos hechos, ya que evidentemente faltó más agilidad en la toma de decisiones y un mejor manejo comunicacional”, se desprende del escrito.

Además, agregaron que rechazan la “respuesta destemplada y con descalificaciones personales de diputadas y diputados del Frente Amplio hacia nuestro colega Raúl Soto, quien hizo una crítica política legítima frente al actuar del Presidente de la República”.

En esta línea, acusaron que las críticas solo hacen que el foco se desvíe hacia el parlamentario y no hacia las responsabilidades del Gobierno.

“Sin embargo, parece que cuando existen problemas se olvidan de que somos un conglomerado, desligando responsabilidades solo hacia nuestro sector político. Creemos que la construcción de una alianza de gobierno se produce aceptando las legítimas diferencias, y no cancelando personalmente a otro compañero de coalición.

La incondicionalidad es mala consejera, más en situaciones de crisis. Hacemos un llamado a nuestros colegas del Frente Amplio a utilizar sus redes sociales y energías a condenar los hechos, solidarizar con la víctima, y buscar justicia, y no tratar de desviar la atención ni desligarse de responsabilidades cuando estamos frente a un problema país, de Gobierno, y no de un partido o sector político particular. Eso no contribuye en nada, y no es la que la ciudadanía espera de nosotros como sus representantes“.