Desde el oficialismo, la diputada Gael Yeomans se refirió a la denuncia y posterior renuncia de Manuel Monsalve a la Subsecretaría del Interior. En ese sentido, dijo que las decisiones podrían haberse tomado más rápido.

Recordemos que el hecho que sacudió La Moneda fue durante la jornada de ayer jueves. En reemplazo de Monsalve asumió quien era el titular de Justicia, Luis Cordero.

Fue en un punto de prensa que la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que tanto ella como el presidente Gabriel Boric tomaron conocimiento de la denuncia el martes.

Yeomans (FA) y reacción del Ejecutivo tras denuncia contra Monsalve

Fue en conversación con CNN Radio que la diputada oficialista, Gael Yeomans, al ser consultada por si el gobierno se demoró en hacer pública la investigación, respondió.

“Uno podría decir que podrían haberse tomado de manera más rápida las decisiones. Uno podía ser autocrítico en esa materia, pero desconozco cuáles fueron todos los alcances de las decisiones”, respondió.

Agregando que “por eso espero pensar que también se tuvo esas consideraciones pensando la situación y delicadeza del tratamiento del caso”. En la instancia, la diputada igualmente igual esperar que espera que la investigación del Ministerio Público sea exhaustiva y ágil.

“A propósito de que son temáticas súper delicadas, son acusaciones que son graves, creo que no corresponde en este caso, ni en mi situación, ni tampoco en alguna voz de quien forma parte del oficialismo, cuestionar o tratar de elucubrar a priori, sin que se haya realizado una investigación dada la connotación del caso””, dijo al medio antes citado.

Acto seguido, Yeomans complementó “yo no quiero entrar en esa lógica, me parece que como cualquier persona que denuncia, ya sea a alguien que -en este caso- fue parte del gobierno o a alguien que incluso sea de oposición, no creo que corresponde cuestionar a que eventualmente haya otras causas más allá del motivo que lleva a la denunciante a presentar esa acusación”.

“Estamos hablando además de un proceso que está en investigación judicial, va a haber un pronunciamiento y espero que además sea exhaustivo, que sea ágil (…) también son señales que se dan. En esto también nos ha costado mucho avanzar en legislación”, cerró.