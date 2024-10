Este jueves, hasta la Fiscalía Nacional llegó el senador Manuel José Ossandón (RN) para presentar una denuncia en contra del imputado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra.

A la vez, el parlamentario de oposición pidió conocer cuál fue la posición del gobierno del expresidente Sebastián Piñera en el juicio por tráfico de influencias que enfrentó.

En la instancia, el senador fue recibido por el fiscal de Arica y Parinacota, Mario Carrera, quien está a cargo de la investigación por conocido caso Audio.

La acción legal responde a las conversaciones filtradas en que Hermosilla y Guerra abordan el proceso judicial que enfrentó Ossandón. Según este último, existió una “operación política” para evitar su candidatura presidencial. La indagatoria estuvo a cargo del cuestionado fiscal Guerra.

Ossandón denuncia a Hermosilla y Guerra tras filtración de chats

Según el documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, la denuncia está dirigida -además de Hermosilla y Guerra- contra todos quienes resulten responsables, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores.

Lo anterior, de los delitos establecidos por los artículos 228 (prevaricación administrativa), 240 bis (tráfico de influencias) y 246 (violación de secreto), todos del Código Penal.

“Se observan mensajes entablados en los meses de junio y agosto de 2020 que tienen por objeto una causa judicial penal respecto de la que fui investigado como imputado de manera absolutamente irregular e injusta y que culminó con un sobreseimiento definitivo en mi favor”, dice la denuncia.

Agregando que “a la fecha de los hechos denunciados, Luis Hermosilla desempeñaba funciones como asesor del Ministerio de Interior, mientras que Manuel Guerra era Fiscal Regional de la zona oriente de Santiago”.

Por tanto, conforme lo dispuesto por el artículo 260 del Código Penal, ambos tenían la calidad de funcionarios públicos.

Ossandón: “Aquí hay una operación política grave”

Según dijo Ossandón, “fui parte de una operación política para perseguirme, para destruirme, con un daño inmenso a mi honra, a mi familia. Como yo tuve grandes diferencias con el gobierno pasado, de Piñera (…) a lo mejor me transformé en enemigo de mucha gente”.

Acto seguido, contó que “mostré todas las pruebas y todo lo que salió de cómo el fiscal Guerra pedía instrucciones y mal usaba la información (…) a mí no me juzgaron ni me investigaron, a mí me masacraron”.

“¿Te parece poco que un fiscal le diga al asesor del ministro del Interior qué es lo que quiere el gobierno haga conmigo? Claramente, ahí había instrucciones (…) la instrucción era destruirme. Yo tenía la posibilidad de ser candidato presidencial y eso al gobierno (de Piñera) no le gustaba”, sostuvo.

Finalmente, concluyó que “aquí hay una operación política grave y eso es lo grave. Lo grave es que cómo un fiscal pueda usar su poder políticamente para perseguir a alguien”.