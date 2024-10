Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la acusación constitucional en su contra, destacando que ha hecho un gran esfuerzo para no ser apartada de sus responsabilidades. Tras presentar su respuesta, aseguró que ha extremado recursos para no descuidar sus labores y desestimó acusaciones de plagio, invitando a leer su contestación. Aclaró que el Ejecutivo no tiene injerencia en la tramitación del libelo y destacó la colaboración en su defensa para hacer valer su posición.