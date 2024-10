Esta mañana de martes, desde la comuna de Estación Central, el presidente Gabriel Boric presentó la iniciativa que pone fin al CAE. Se trata del proyecto de Ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y nuevo Financiamiento para la Educación Superior.

En la instancia estuvo presente los ministros: de Educación, Nicolás Cataldo; de Hacienda, Mario Marcel; secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde; secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; de Trabajo, Jeannette Jara; de la Mujer, Antonia Orellana; y el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana.

Recordemos que la esperada iniciativa fue anunciada durante la noche de ayer lunes por el Presidente de la República, a través de una cadena nacional.

Modificaciones en el proyecto

Ahora, desde la Universidad de Santiago, el mandatario comentó que con esta iniciativa “estamos cumpliendo con la palabra empeñada y haciéndolo con responsabilidad”.

“Haciéndolo con responsabilidad y de forma justa, y progresista, progresiva. Lo hacemos consciente que el proyecto, tal como lo imaginábamos, ha ido sufriendo modificaciones y nos alegramos que así sea”, complementó.

Agregando que “hay algunos que dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’. Bueno, pero si las cosas cambian justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos de otras personas, con fundamentos. Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido”.

“Lo que estamos haciendo con este proyecto, bien lo explicaba el ministro Cataldo, es solucionar una deuda pendiente hace mucho tiempo. En este proyecto todos y todas las deudoras se van a beneficiar de alguna manera, con niveles de condonación y planes de pago con foco en quienes tienen menores ingresos, y que reconoce el esfuerzo y la responsabilidad de quienes con mucho esfuerzo han pagado”, comentó el jefe de Estado.

Nuevo instrumento de Financiamiento de la Educación Superior (FES)

Permitirá a cada estudiante cursar sus estudios superiores sin enfrentar el costo inmediato de hacerlo: una vez egresado e incorporado en el mercado del trabajo retribuirá con un porcentaje progresivo de su sueldo y por una cantidad de tiempo proporcional a los semestres cursados.

Reemplaza, unifica y simplifica los actuales instrumentos de financiamiento.

– Está destinado a aquellos estudiantes que no acceden a gratuidad.

– Mejorará la recuperación de los recursos públicos invertidos y no contará con la participación de la banca.

– Sólo para el 10% de mayores ingresos se permitirá la aplicación de un copago, equivalente a la diferencia entre el arancel regulado y el arancel real de la institución.

Se debe precisar que el proyecto no considera requisitos socioeconómicos ni académicos de los estudiantes para acceder al FES. En tanto, las instituciones de educación superior podrán adscribirse al sistema si cumplen con determinados requisitos, similares a los exigidos por Gratuidad.

Plan de reorganización y condonación de deudas educativas

Busca aliviar la situación de las y los deudores, especialmente de los más apremiados, e incentivar el pago, entregando condiciones acorde a la realidad de cada persona deudora y reconociendo a quienes se han mantenido al día en su régimen de pago.

– Beneficia a todas y todos, pero se ajusta a las características, monto y estado de cumplimiento de cada deuda.

– Da respuesta a quienes, habiéndose titulado, no cuentan con recursos suficientes para afrontar su deuda, y a quienes, habiéndose esforzado para estar al día en sus compromisos, se han hecho merecedores de nuevos apoyos.

– Reconoce la situación de quienes debieron abandonar sus carreras y portan una carga desnaturalizada de su propósito original.

Finalmente, la adhesión al plan será voluntaria y estará disponible tanto para los actuales beneficiarios y deudores del Crédito con Garantía Estatal (CAE), el Fondo Solidario o Corfo.

Revisa el proyecto completo: